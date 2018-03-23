Греція і Македонія розпочали нові переговори щодо назви колишньої югославської республіки

Глави МЗС країн переконані, що вирішення суперечки є необхідною "інвестицією у майбутнє"

Македонія та Греція розпочали "важливі переговори" для вирішення багаторічної суперечки щодо назви колишньої югославської республіки Македонія.

Про це повідомляє АР.

"Міністри закордонних справ Македонії та Греції заявили, що обидві їхні країни розпочали важливі переговори, щоб вирішити багаторічну суперечку щодо назви колишньої югославської республіки", - йдеться у повідомленні.

Міністри Нікола Димитров та Нікос Котзіас заявили у п'ятницю на спільній прес-конференції у Скоп'є, що вирішення суперечки є необхідною "інвестицією у майбутнє".

Минулого тижня повідомлялося, що переговори між Грецією та колишньою югославською Республікою Македонією значно сповільнилися через вимоги Афін щодо змін до Конституції КЮРМ.

Нагадаємо, глава МЗС Греції став першим чиновником країни, який за 12 років прибув в Скоп'є літаком.

Як відомо, прямі рейси між двома столицями були призупинені після того, як Скоп'є назвало аеропорт на честь древнього воїна-царя Александра Великого, проти чого виступала Греція.

В результаті на території терміналу аеропорту Скоп’є у столиці Македонії 1 березня прибрали статую давньогрецького полководця, правителя Александра Македонського. Статую заввишки 2 метри, розміщену на території летовища у 2011 році, зняли як жест доброї волі щодо Греції, з якою у Скоп’є триває невирішена 27-річна суперечка щодо назви "Македонія".

Скоп’є і Афіни нещодавно активізували зусилля з вирішення суперечки, що стала на заваді зусиллям Македонії із вступу в НАТО і ЄС. Греція є членом обох організацій.

Греція заперечує проти використання колишньою югославською республікою назви Македонія, що, на думку Афін, може нести територіальні претензії щодо їх північного регіону з такою ж назвою.

Переговори між двома сусідами не мали прогресу з 1991 року, коли Македонія здобула незалежність від колишньої Югославії.

Тепер Македонія заявила, що готова додати геолокацію до своєї назви, щоб вирішити суперечку. Угода може вирішитися таким чином, що до назви Македонія додаватиметься слово "Верхня", "Нова" чи "Північна".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни, одна з яких, як очікується, дозволить вирішити давню суперечку з Грецією.