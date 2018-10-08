Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Греція назвала помстою висилку дипломатів Москвою

У відомстві, зазначили, що Греція відповість на свавільні кроки російського МЗС з терпінням і тверезістю
МЗС Греції назвало висилку грецьких дипломатів Москвою свавільним, необґрунтованим і таким, що має характер помсти кроком.
Греція назвала помстою висилку дипломатів Москвою Фото: overseaspropertymall.com

Греція як суверенна держава з довгою історією вимагає поваги і рівності відносин з кожною третьою стороною,  йдеться у заяві  МЗС Греції, інформує "Європейська правда".

"Росія на даний момент показує, що, схоже, не може зрозуміти позиції принципів зовнішньої політики Греції. З тих пір, як вона воює разом з Туреччиною в якості партнера по зброї і надає Анкарі ряд засобів безпеки, вона неухильно відходить від позицій, що відповідають рівню дружби і співробітництва, який характеризував відносини між Грецією і Росією протягом 190 років. Це показує, що вона не усвідомлює, що у Греції є свої інтереси і критерії в міжнародній політиці", - заявили в МЗС Греції.

"Рішення МЗС Росії не було засновано на таких даних, як дії грецької сторони, заснованих на конкретних доказах незаконної діяльності російських чиновників і громадян у країні. Навпаки, рішення російської сторони свавільне і мстиве, воно ні на чому не засноване", - йдеться у заяві.

"Ми хочемо нагадати нашим російським друзям, що жодна країна в світі не потерпить спроб: а) підкупити урядових чиновників; б) підірвати зовнішню політику і в) втручання у внутрішні справи країни",- заявило МЗС, наголосивши, що Греція вжила заходів, тільки отримавши докази втручання.

Додамо, Міністерство закордонних справ Греції напередодні викликало посла Росії Андрія Маслова після рішення РФ про вислання 13 грецьких дипломатів.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2018 15:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.