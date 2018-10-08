Греція назвала помстою висилку дипломатів Москвою
Греція як суверенна держава з довгою історією вимагає поваги і рівності відносин з кожною третьою стороною, йдеться у заяві МЗС Греції, інформує "Європейська правда".
"Росія на даний момент показує, що, схоже, не може зрозуміти позиції принципів зовнішньої політики Греції. З тих пір, як вона воює разом з Туреччиною в якості партнера по зброї і надає Анкарі ряд засобів безпеки, вона неухильно відходить від позицій, що відповідають рівню дружби і співробітництва, який характеризував відносини між Грецією і Росією протягом 190 років. Це показує, що вона не усвідомлює, що у Греції є свої інтереси і критерії в міжнародній політиці", - заявили в МЗС Греції.
"Рішення МЗС Росії не було засновано на таких даних, як дії грецької сторони, заснованих на конкретних доказах незаконної діяльності російських чиновників і громадян у країні. Навпаки, рішення російської сторони свавільне і мстиве, воно ні на чому не засноване", - йдеться у заяві.
"Ми хочемо нагадати нашим російським друзям, що жодна країна в світі не потерпить спроб: а) підкупити урядових чиновників; б) підірвати зовнішню політику і в) втручання у внутрішні справи країни",- заявило МЗС, наголосивши, що Греція вжила заходів, тільки отримавши докази втручання.
Додамо, Міністерство закордонних справ Греції напередодні викликало посла Росії Андрія Маслова після рішення РФ про вислання 13 грецьких дипломатів.
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