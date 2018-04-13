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Греція не братиме участі у військових діях в Сирії

Грецький прем’єр засудив використання хімічної зброї
Збройні сили Греції не братимуть участі у можливій військовій операції в Сирії.
Греція не братиме участі у військових діях в Сирії Алексіс Ципрас. Фото: AFP

Про це прем’єр Греції Алексіс Ципрас заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє газета Kathimerini з посиланням на свої джерела.

Як зазначається, лідери обговорили останні події в Сирії. Грецький прем’єр засудив використання хімічної зброї і наголосив на необхідності зусиль ЄС задля забезпечення мирного врегулювання ситуації.

Раніше Німеччина заявила, що теж не приєднуватиметься до будь-яких ударів по Сирії у відповідь на хімічну атаку, в проведені якої звинувачують війська сирійського президента Башара Асада. Аналогічну заяву також зробили Італія і Нідерланди.

Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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13 04 2018 21:32
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