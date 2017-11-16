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Греція планує вирощувати медичну марихуану, щоб вибратись з фінансової кризи

В уряді порахували, що це може принести в економіку країни 200 млрд євро в найближчі 10 років
Уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.
Греція планує вирощувати медичну марихуану, щоб вибратись з фінансової кризи Фото: cannabiscopywriter.com

Як розповів Bloomberg міністр сільського розвитку і продовольства Греції Евангелос Апостолоу, це може принести в економіку країни 200 млрд євро в найближчі 10 років.

Відзначається, що виробники канабісу вже висловили інтерес до будівництва теплиць для вирощування медичної марихуани на суму понад 1,5 млн євро. Будівництво теплиць також зможе створити не менше 400 робочих місць в країні. Це особливо актуально, оскільки в Греції один з найвищих показників по безробіттю в Європейському союзі.

Уряд Греції планує представити законопроект про легалізацію марихуани до кінця поточного року. За словами Апостолоу, мова йде не про повну легалізацію марихуани, а лише її вживанні і вирощуванні в медичних цілях.

Нагадаємо, два роки тому, аби отримати фінансову допомогу, грецька влада була змушена йти на непопулярні кроки серед населення. Зокрема був ухвалений закон, який дозволяє примусово виселяти боржників.

Також парламент Греції схвалив підвищення податків і створення нового приватизаційного фонду, а також лібералізацію правил продажу банками неповоротних кредитів в обмін на фінансову допомогу і списання боргу.

Зокрема, у ЄС припустили, що у випадку, якщо Греція не посилить контроль над кордоном її можуть виключити з Шенгенської зони.

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