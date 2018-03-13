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Греція призупиняє футбольну лігу після виходу на поле зі зброєю власника клубу ПАОК

Інцидент засудили європейські і світові футбольні організації
Греція на невизначений час призупинила свою футбольну лігу після того, як власник футбольного клубу ПАОК вийшов на поле у Салоніках зі зброєю на знак протесту проти рішення арбітра у грі з командою АЕК.
Греція призупиняє футбольну лігу після виходу на поле зі зброєю власника клубу ПАОК Фото: соцмережі

12 березня у ФІФА закликали владу Греції вжити рішучих дій проти власника ПАОК Івана Саввіді, або призупинити матчі національної ліги, пише "Радіо Свобода".

У поліції заявили, що розслідують інцидент з Саввіді. Речниця російської групи компаній "Агроком" Саввіді Тетяна Гордіна заявила, що той не зробив ніяких загрозливих жестів, а був, як вона висловилася, можливо, факт "порушення правил спорту".

Інцидент засудили європейські і світові футбольні організації.

Як відомо, 11 березня власник клубу ПАОК, російський підприємець Іван Саввіді перервав матч чемпіонату Греції з футболу з командою АЕК в Салоніках. Це сталося після того, як арбітр не зарахував гол його команди. Саввіді вибіг на поле, за поясом у бізнесмена висіла кобура. Він накинувся із звинуваченнями на арбітра Георгіоса Камініса. Після цього за рішенням арбітра матч був закінчений, а гравці АЕК покинули поле.

Саввіді – російсько-грецький бізнесмен, родом з в Грузії. Він заробив свій перший капітал на приватизації сигаретної фабрики на півдні Росії в 1990-х роках.

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13 03 2018 09:35
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