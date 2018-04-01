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Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії

Вирішення спору щодо назви може розблокувати для Балканської країни шлях до вступу в Європейський Союз
Греція цього року хоче врегулювати давню суперечку щодо назви колишньої Югославської республіки Македонія.
Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії Фото: з відкритих джерел

Про це заявив грецький міністр закордонних справ Нікос Котціас, повідомляє Reuters.

Вирішення спору щодо назви може розблокувати для Балканської країни шлях до вступу в Європейський Союз.

"Я думаю, що 2018 рік стане роком, коли будуть вирішені питання зовнішньої політики, які на десятиліття застрягли в болоті. Ми всі будемо сприяти добробуту  Балкан", - сказав Котціас.

Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в одної з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до 1991 року носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

"Щодо питання назви, уряд веде переговори і підтримує компромісну назву, яке буде всебічно використовуватися", - додав міністр.

Греція, ЄС та інші міжнародні структури іменують країну як "Колишня Югославська республіка Македонія" (КЮРМ).

18 липня Македонія відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.

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04 01 2018 20:45
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