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Греція успішно завершила програму міжнародної фінансової допомоги

Вперше за вісім років Греція тепер має право брати гроші на фінансових ринках
Греція успішно завершила трирічну програму порятунку, організовану країнами єврозони, покликану допомогти країні впоратися з наслідками її боргової кризи.
Греція успішно завершила програму міжнародної фінансової допомоги Фото: ЕРА

"Греція успішно завершила свою трирічну програму макрофінансової допомоги, надану ESM. Це ознаменувало собою кінець найбільшого пакету суверенної допомоги в історії, що включає три різні програми. Завдяки безпрецедентній фінансовій підтримці, наданій на дуже вигідних умовах, Греція змогла модернізувати свою економіку і відновити довіру інвесторів", - йдеться у заяві Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Вперше за вісім років Греція тепер має право брати гроші на фінансових ринках.

Європейський механізм стабільності протягом трьох років надав країні 61,9 млрд євро. Це підтримало зусилля грецького уряду щодо реформування проблемної економіки країни і рекапіталізації її банків, відзначає ВВС.

Разом з допомогою Міжнародного валютного фонду кредити, надані Греції з 2010 року, склали понад 260 млрд. євро, що є найбільшим джерелом фінансової допомоги у світовій фінансовій історії.

В якості умов позик грецький уряд був змушений ввести низку непопулярних заходів жорсткої економії. В останні роки грецька економіка повільно росла і як і раніше вона на 25% менша, ніж на початку кризи.

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20 08 2018 15:22
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