Греція відмовляє членам РПЦ у візах після загострення відносин через Україну "Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу"

Служителі Російської православної церкви мають проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції у зв'язку з конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через питання надання автокефалії Українській православній церкві.

Фото: Зураб Джавахадзе

"Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу", - розповіло джерело, близьке до Константинополя, повідомляє BBC. У той же час в РПЦ і Константинополі заявили, що проблеми з візами у російських церковників пов'язані з процесом надання томосу УПЦ. "Константинопольський патріархат бореться із російською церквою за вплив у православному світі. У Московського і Константинопольського патріархатів зараз гострі відносини через Україну" - зазначило джерело, близьке до Синоду РПЦ. Додамо, посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

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