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Греція відмовляє членам РПЦ у візах після загострення відносин через Україну

"Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу"
Служителі Російської православної церкви мають проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції у зв'язку з конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через питання надання автокефалії Українській православній церкві.
Греція відмовляє членам РПЦ у візах після загострення відносин через Україну Фото: Зураб Джавахадзе

"Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу", - розповіло джерело, близьке до Константинополя, повідомляє BBC.

У той же час в РПЦ і Константинополі заявили, що проблеми з візами у російських церковників пов'язані з процесом надання томосу УПЦ.

"Константинопольський патріархат бореться із російською церквою за вплив у православному світі. У Московського і Константинопольського патріархатів зараз гострі відносини через Україну" - зазначило джерело, близьке до Синоду РПЦ.

Додамо, посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

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09 08 2018 09:19
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