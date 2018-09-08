Греція відмовляє членам РПЦ у візах після загострення відносин через Україну
"Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу", - розповіло джерело, близьке до Константинополя, повідомляє BBC.
У той же час в РПЦ і Константинополі заявили, що проблеми з візами у російських церковників пов'язані з процесом надання томосу УПЦ.
"Константинопольський патріархат бореться із російською церквою за вплив у православному світі. У Московського і Константинопольського патріархатів зараз гострі відносини через Україну" - зазначило джерело, близьке до Синоду РПЦ.
Додамо, посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.
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