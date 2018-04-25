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Греція знову очолила рейтинг ЄС за розміром державного боргу

Євростат опублікував дані про розмір державного боргу серед 28 країн Євросоюзу у 2017 році. Перше місце за розміром боргу відносно ВВП зайняла Греція.
Греція знову очолила рейтинг ЄС за розміром державного боргу Фото: Reuters

Так, станом на кінець 2017 року розмір державного боргу Греції сягнув 178,6% ВВП або 317,4 мільярди євро. Друге місце за розміром держборгу посіла Італія — 131,8% ВВП, а третє Португалія — 125%, -  свідчать дані релізу Євростату.

В той же час, найменше заборгували уряди Естонії та Люксембургу: 9% та 23% від ВВП цих країн відповідно.

Також Євростат повідомляє, що сумарний державний борг 28 країн ЄС складає 12,5 трильйонів євро або 81,6% від ВВП Євросоюзу.

Раніше в ЄС погодили черговий транш допомоги Греції на суму 6,7 мільярдів євро. Загалом, від початку кризи ЄС виділив на підтримку цієї країни 187,7 мільярдів євро.

Нагадаємо, найвищий рівень безробіття у Греції та Італії.

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25 04 2018 11:12
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