НОВИНИЄвростат опублікував дані про розмір державного боргу серед 28 країн Євросоюзу у 2017 році. Перше місце за розміром боргу відносно ВВП зайняла Греція.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція знову очолила рейтинг ЄС за розміром державного боргу
Фото: Reuters
Так, станом на кінець 2017 року розмір державного боргу Греції сягнув 178,6% ВВП або 317,4 мільярди євро. Друге місце за розміром держборгу посіла Італія — 131,8% ВВП, а третє Португалія — 125%, - свідчать дані релізу Євростату.
В той же час, найменше заборгували уряди Естонії та Люксембургу: 9% та 23% від ВВП цих країн відповідно.
Також Євростат повідомляє, що сумарний державний борг 28 країн ЄС складає 12,5 трильйонів євро або 81,6% від ВВП Євросоюзу.
Раніше в ЄС погодили черговий транш допомоги Греції на суму 6,7 мільярдів євро. Загалом, від початку кризи ЄС виділив на підтримку цієї країни 187,7 мільярдів євро.
Нагадаємо, найвищий рівень безробіття у Греції та Італії.
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