Греція звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи, висилає дипломатів
Афіни звинувачують російських дипломатів у здобутті та розповсюдженні інформації та невдалій спробі підкупу грецьких державних службовців, повідомляє Ekathimerini.
Високопоставлений грецький дипломат повідомив, що Афіни закликають до негайного вислання двох співробітників, у тому числі офіцера посольства Росії Віктора Яковлєва та вислання ще двох.
Дипломат зазначив, що ініціатива йде за численними скоординованими зусиллями із розширення російського впливу в Греції, включаючи, зокрема, діяльність Імператорського православного палестинського суспільства.
Незважаючи на цей крок, ті ж самі джерела зазначають, що Греція продовжує, згідно з її давньою політикою, прагнути до гарних відносин з Росією та сприяти дружбі між двома народами, але додають, що це може бути лише у випадку, якщо обидві країни поважають суверенітет один одної.
Нагадаємо, що 29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано більше 150 дипломатів. Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.
Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
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