Греція звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи, висилає дипломатів

Грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконні дії проти національної безпеки Греції.

Афіни звинувачують російських дипломатів у здобутті та розповсюдженні інформації та невдалій спробі підкупу грецьких державних службовців, повідомляє Ekathimerini.

Високопоставлений грецький дипломат повідомив, що Афіни закликають до негайного вислання двох співробітників, у тому числі офіцера посольства Росії Віктора Яковлєва та вислання ще двох.

Дипломат зазначив, що ініціатива йде за численними скоординованими зусиллями із розширення російського впливу в Греції, включаючи, зокрема, діяльність Імператорського православного палестинського суспільства.

Незважаючи на цей крок, ті ж самі джерела зазначають, що Греція продовжує, згідно з її давньою політикою, прагнути до гарних відносин з Росією та сприяти дружбі між двома народами, але додають, що це може бути лише у випадку, якщо обидві країни поважають суверенітет один одної.

Нагадаємо, що 29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано більше 150 дипломатів. Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.