Грецький міністр пішов у відставку після найсмертоноснішої лісової пожежі в країні

Раніше прем'єр-міністр Греції взяв на себе відповідальність за лісові пожежі

Міністр цивільної оборони Греції подав у відставку після смертоносних лісових пожеж минулого тижня поблизу Афін, в результаті яких загинуло щонайменше 87 осіб.

У заяві уряду йдеться, що відставка Нікоса Тоскаса була прийнята прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, з яким він зустрівся в п'ятницю, пише AP.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі.

Також, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.

Додамо, що кількість загиблих унаслідок пожеж у Греції зросла до 91.