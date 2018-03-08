CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр цивільної оборони Греції подав у відставку після смертоносних лісових пожеж минулого тижня поблизу Афін, в результаті яких загинуло щонайменше 87 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грецький міністр пішов у відставку після найсмертоноснішої лісової пожежі в країні
Раніше прем'єр-міністр Греції взяв на себе відповідальність за лісові пожежі
Фото: eparxies.gr
У заяві уряду йдеться, що відставка Нікоса Тоскаса була прийнята прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, з яким він зустрівся в п'ятницю, пише AP.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі.
Також, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.
Додамо, що кількість загиблих унаслідок пожеж у Греції зросла до 91.
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