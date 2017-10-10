Грібаускайте: "Газпром" повинен компенсувати країнам ЄС збитки від своєї монополії

Президентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплатити компенсацію Литві та іншим країнам Європейського Союзу, які постраждали від його монополії.

Грібаускайте зробила цю заяву після зустрічі з єврокомісаркою з питань конкуренції Маргрете Вестагер, яка відбулася у вівторок, 10 жовтня, у Вільнюсі.

"Президентка закликала Єврокомісію домагатися того, щоб державам, які постраждали від монополії "Газпрому", в тому числі і Литві, були компенсовані фінансові збитки, і забезпечити, щоб в майбутньому застосовувалися ціни, які базуються на чесній ринковій конкуренції і відображають реальну ситуацію на ринку", - йдеться у заяві адміністрації президентки Литви, яку цитує "Інтерфакс".

Нагадаємо, Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.

Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.