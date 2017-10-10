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Грібаускайте: "Газпром" повинен компенсувати країнам ЄС збитки від своєї монополії

Також чиновниця вимагає забезпечення в майбутньому ринкових цін
Президентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплатити компенсацію Литві та іншим країнам Європейського Союзу, які постраждали від його монополії.
Грібаускайте: "Газпром" повинен компенсувати країнам ЄС збитки від своєї монополії Даля Ґрібаускайте. Фото: dt.ua

Грібаускайте зробила цю заяву після зустрічі з єврокомісаркою з питань конкуренції Маргрете Вестагер, яка відбулася у вівторок, 10 жовтня, у Вільнюсі.

"Президентка закликала Єврокомісію домагатися того, щоб державам, які  постраждали від монополії "Газпрому", в тому числі і Литві, були компенсовані фінансові збитки, і забезпечити, щоб в майбутньому застосовувалися ціни, які базуються на чесній ринковій конкуренції і відображають реальну ситуацію на ринку", - йдеться у заяві адміністрації президентки Литви, яку цитує "Інтерфакс".

Нагадаємо, Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.

Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.

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10 10 2017 13:52
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