Грібаускайте: "Газпром" повинен компенсувати країнам ЄС збитки від своєї монополії
Грібаускайте зробила цю заяву після зустрічі з єврокомісаркою з питань конкуренції Маргрете Вестагер, яка відбулася у вівторок, 10 жовтня, у Вільнюсі.
"Президентка закликала Єврокомісію домагатися того, щоб державам, які постраждали від монополії "Газпрому", в тому числі і Литві, були компенсовані фінансові збитки, і забезпечити, щоб в майбутньому застосовувалися ціни, які базуються на чесній ринковій конкуренції і відображають реальну ситуацію на ринку", - йдеться у заяві адміністрації президентки Литви, яку цитує "Інтерфакс".
Нагадаємо, Данія і Литва мають намір погодити свою позицію щодо Північного потоку-2 (Nord Stream 2) і впливати на Єврокомісію для більш ретельного ставлення до проекту.
Міністри закордонних справ двох країн розкритикували плани розширення газопроводу Nord Stream, прокладеного дном Балтійського моря між Росією і Німеччиною. Литва і Данія вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.
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