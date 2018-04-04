Ґрібаускайте: Трамп розуміє ситуацію в Україні
"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України порушувалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку України", – сказала президент Литви в інтерв’ю "Голосу Америки".
За її словами, протягом саміту з президентами балтійських країни 3 квітня Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається.
"Я сказала Трампу, що ваші (українські, - Ред.) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити", – сказала Ґрібаускайте.
"Вважаю, президент Трамп розуміє ситуацію в Україні", – додала вона.
Нагадаємо, що лідери країн Балтії мали намір попросити Сполучені Штати відправити більше військ та підсилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування Росії під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом.
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