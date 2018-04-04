Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ґрібаускайте: Трамп розуміє ситуацію в Україні

За її словами, протягом ​саміту з президентами балтійських країни 3 квітня Трамп запитував про українських військовослужбовців
Президент Литви Даля Ґрібаускайте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що він розуміє ситуацію в Україні.
Ґрібаускайте: Трамп розуміє ситуацію в Україні Даля Ґрібаускайте. Фото: ru.delfi.lt

"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України порушувалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку України", – сказала президент Литви в інтерв’ю "Голосу Америки".

За її словами, протягом ​саміту з президентами балтійських країни 3 квітня Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається.

"Я сказала Трампу, що ваші (українські, - Ред.) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити", – сказала Ґрібаускайте.

"Вважаю, президент Трамп розуміє ситуацію в Україні", – додала вона.

Нагадаємо, що лідери країн Балтії мали намір попросити Сполучені Штати відправити більше військ та підсилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування Росії під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.