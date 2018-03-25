Громадська рада доброчесності припиняє участь у переатестації суддів

У ГРД кваліфікаційне оцінювання назвали конвеєром, "єдина мета якого – зберегти суддям посади та відзвітувати про "успішне завершення" реформи"

Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ГРД за 25 березня.

"Менше, ніж за рік Вища кваліфікаційна комісія суддів України хоче переатестувати понад 5000 суддів. 23 березня одна з колегій ВККС за півтори години встигла провести співбесіди із 9 суддями. Це лише підтверджує, що кваліфікаційне оцінювання – конвеєр, єдина мета якого – зберегти суддям посади та відзвітувати про "успішне завершення" реформи", – заявили в ГРД.

У Раді доброчесності стверджують, що ВККС влаштовує суддям псевдоперевірку, і ГРД не збирається брати в цьому участь.

"Аби влада, розхвалюючи досягнення судової реформи, перед українцями та міжнародними організаціями вкотре не використала громадськість, Громадська рада доброчесності вирішила припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу. Члени ГРД сподіваються на підтримку в очах суспільства і зроблять усе, аби процес оцінювання суддів відбувся прозоро та ефективно", – йдеться в повідомленні ГРД.

Громадська рада доброчесності – це орган, який має сприяти Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінюванні відповідності суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності.