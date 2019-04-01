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Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім претендентів до Антикорсуду

Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній викликали сумніви у міжнародних експертів
Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів кандидатури восьми претендентів до Антикорупційного суду.
Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім претендентів до Антикорсуду Фото: facebook.com/vkksu

"Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім кандидатів до Антикорупційного суду - Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній", - повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що громадська рада перервала трансляцію для обговорення.

"Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - додли у ЦПК.

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати цього суду продовжують участь 81 і 32 кандидати відповідно.

Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.

Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

 

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04 01 2019 12:15
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