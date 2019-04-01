Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім претендентів до Антикорсуду

Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів кандидатури восьми претендентів до Антикорупційного суду.

"Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім кандидатів до Антикорупційного суду - Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній", - повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що громадська рада перервала трансляцію для обговорення.

"Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - додли у ЦПК.

Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів 8 кандидатів до антикорсуду — Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній. ГРМЕ перервала трансляцію для обговорення. Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із ВККС. pic.twitter.com/3nMvH3ruhI — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 січня 2019 р.

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати цього суду продовжують участь 81 і 32 кандидати відповідно.

Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.