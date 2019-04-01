Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім претендентів до Антикорсуду
"Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів вісім кандидатів до Антикорупційного суду - Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній", - повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що громадська рада перервала трансляцію для обговорення.
"Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - додли у ЦПК.
Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів 8 кандидатів до антикорсуду — Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній. ГРМЕ перервала трансляцію для обговорення. Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із ВККС. pic.twitter.com/3nMvH3ruhI— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 січня 2019 р.
У конкурсі до Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати цього суду продовжують участь 81 і 32 кандидати відповідно.
Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.
Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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