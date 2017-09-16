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Громадське розслідування пожежі у "Вікторії" виявило порушення, які могли призвести до загибелі дітей

На внутрішніх конструкціях спальних корпусів не було навіть обробки протипожежним складом
Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія", де вночі сталася пожежа, яка забрала три життя.
Громадське розслідування пожежі у "Вікторії" виявило порушення, які могли призвести до загибелі дітей Фото: dumskaya.net

"Тільки зараз з групою одеситів закінчив громадську інспекцію табору "Вікторія". Після всього побаченого у мене серце просто розривається на шматки, а в горлі стоїть ком", – розповів Балинський.

За його словами, під час інспекції вдалося виявити низку порушень, зокрема:

1. відповідно до ДБН 360 * 92 матеріал з такими показниками горючості, який був використаний в цьому випадку (сосновий, ялиновий кругляк), не можна використовувати в дитячих спальних приміщеннях;


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

2. необхідна експертиза матеріалу деревини на предмет глибокого просочення протигорючим складом (методом адгезії під тиском), адже при візуальному огляді були виявлені лише сліди поверхневого нанесення складу. Внутрішні лиштви та інші елементи конструкції позбавлені ознак нанесення протигорючих складів взагалі;


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav

3. неприпустимий монтаж електрообладнання (більше десяти бойлерів і 48-ми головних світильників на кожен корпус) безпосередньо на дерев'яну поверхню, сумнівна якість світильників;


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav

4. відсутність системи активного пожежогасіння;

5. система пожежної сигналізації (вартістю 11 млн грн, – ред.), яка не відповідає класу пожежної небезпеки об'єкта:

а) протидимні давачі виробництва ГО "Тірас-12" в кількості двох на один житловий модуль;

б) тривожна кнопка того ж виробництва, в кількості одна штука на один житловий модуль;

в) світлозвуковий сигналізатор того ж виробництва явно недостатньої потужності, тому що розташований зовні в кількості 1 штука на чотири кімнати;

г) відсутність світлового інформаційного сигналізатора "Тривога" в кожній кімнаті;

д) відсутність в корпусах табличок схеми евакуації;

е) відсутність зв'язку централі "Тірас-12" з пультом охорони і неробочий стан систем протипожежної сигналізації в цілому;

6. Відсутність гідрантів.


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav


Фото: facebook.com/balinskyy.vladislav

7. Неприпустиме з точки зору доступності розміщення протипожежного водоймища.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя – Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу – порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

Біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.

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16 09 2017 22:10
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