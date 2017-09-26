Громадські активісти на Київщині добились відставки корумпованого мера
За офіційною версією, Павло Козирєв подав у відставку через "зміну роботи". Водночас, місцеві активісти з ГО "Трипільський край" повідомляють, що днями з міської ради були вилучені документи та конфісковані автомобілі у відкритій кримінальній справі про розтрату на ремонті авто.
Рік тому активісти провели розслідування і з’ясували, що на ремонт авто Українська міськрада витрачає від 18 до 70 тисяч гривень щомісяця, bihus.info.
Крім того, за заявою юристів "Тисни!", Національна поліція порушила справу щодо закупівлі харчування для дитсадків без тендеру. На цій закупівлі, за даними активістів, "розпиляли" близько 2 мільйонів гривень.
Активісти ГО "Трипільський край" також неодноразово повідомляли про земельні махінації у міській раді. Серія викриттів існуючих корупційних схем призвела до погіршення іміджу міської влади. Як наслідок, об’єднання громад для міста було провалено – майже ніхто у Київській області не захотів об’єднання з корумпованою Українкою. А проти місцевих чиновників було відкрито декілька кримінальних проваджень.
Згодом, мер міста подав у відставку. За інформацією депутата Української міськради Михайла Перебийноса, причиною цього рішення став саме ряд кримінальних справ, більшість з яких була відкрита внаслідок журналістських розслідувань.
"Без допомоги юристів "Тисни!" цієї відставки, скоріше за все, не було б", - зазначила лідер ГО "Трипільський край" Ольга Нос.
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