Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Громадські активісти на Київщині добились відставки корумпованого мера

Днями з міської ради були вилучені документи та конфісковані автомобілі у відкритій кримінальній справі про розтрату на ремонті авто
Антикорупційні розслідування та відкриті кримінальні справи змусили мера м.Українка Київської області Павла Козирєва піти у відставку.
Громадські активісти на Київщині добились відставки корумпованого мера Павло Козирєв. Фото: ukrainka.org

За офіційною версією, Павло Козирєв подав у відставку через "зміну роботи". Водночас, місцеві активісти з ГО "Трипільський край" повідомляють, що днями з міської ради були вилучені документи та конфісковані автомобілі у відкритій кримінальній справі про розтрату на ремонті авто.

Рік тому активісти провели розслідування і з’ясували, що на ремонт авто Українська міськрада витрачає від 18 до 70 тисяч гривень щомісяця, bihus.info.

Крім того, за заявою юристів "Тисни!", Національна поліція порушила справу щодо закупівлі харчування для дитсадків без тендеру. На цій закупівлі, за даними активістів, "розпиляли" близько 2 мільйонів гривень.

Активісти ГО "Трипільський край" також неодноразово повідомляли про земельні махінації у міській раді. Серія викриттів існуючих корупційних схем призвела до погіршення іміджу міської влади. Як наслідок, об’єднання громад для міста було провалено – майже ніхто у Київській області не захотів об’єднання з корумпованою Українкою. А проти місцевих чиновників було відкрито декілька кримінальних проваджень.

Згодом, мер міста подав у відставку. За інформацією депутата Української міськради Михайла Перебийноса, причиною цього рішення став саме ряд кримінальних справ, більшість з яких була відкрита внаслідок журналістських розслідувань.

"Без допомоги юристів "Тисни!" цієї відставки, скоріше за все, не було б", - зазначила лідер ГО "Трипільський край" Ольга Нос.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.