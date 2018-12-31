Громадський транспорт Києва у новорічну ніч курсуватиме до 3-4 години ранку Останній поїзд метро з центру відправиться близько 03:15

Громадський транспорт Києва в Новий рік курсуватиме до 3-4 ночі. Прес-служба "Київського метрополітену" повідомила, що роботу буде продовжено на три години порівняно зі звичайними днями.

Фото: censor.net.ua

Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 03:15. Додатковий час роботи додається до звичайного розкладу кожній станції, графік розміщено на вході та на платформі, інформує прес-служба. Фунікулер працюватиме цілодобово, повідомило КП "Київпастранс", а останні тролейбуси, автобуси та трамваї вирушать о 3-й або 4-й ночі залежно від маршруту. У новорічну ніч останні відправлення тролейбусів за маршрутами: №3 04:05, №5 03:57, №8 04:30, №12 04:14, №14 04:45, №16 04:23, №18 04:57, №24 04:10, №26 04:50, №30 04:07, №32 04:03, №37 04:00, №38 04:13, №41 04:00, № 0 03:30. Відправлення трамваїв: №1 04:35, №8 04:03, №12 03:45, №14 04:02, №28 04:06, №33 03:55. Відправлення автобусів: №17 03:55, №20 03:55, №21 04:00, №23 03:45, №33 04:05, №37 03:55, №45 04:27, №46 03:55, №48 03:55, №51 04:00, №53 03:50, №55 04:20, №69 03:35, №72 04:10, №99 03:50, №101 03:50, №102 03:55, №104 04:00, №114 03:50. Нагадаємо, що волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік. Заощаджені на феєрверках кошти волонтери пропонують переказати на допомогу армії.

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