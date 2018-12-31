Громадський транспорт Києва у новорічну ніч курсуватиме до 3-4 години ранку
Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 03:15. Додатковий час роботи додається до звичайного розкладу кожній станції, графік розміщено на вході та на платформі, інформує прес-служба.
Фунікулер працюватиме цілодобово, повідомило КП "Київпастранс", а останні тролейбуси, автобуси та трамваї вирушать о 3-й або 4-й ночі залежно від маршруту.
У новорічну ніч останні відправлення тролейбусів за маршрутами:
№3 04:05,
№5 03:57,
№8 04:30,
№12 04:14,
№14 04:45,
№16 04:23,
№18 04:57,
№24 04:10,
№26 04:50,
№30 04:07,
№32 04:03,
№37 04:00,
№38 04:13,
№41 04:00,
№ 0 03:30.
Відправлення трамваїв:
№1 04:35,
№8 04:03,
№12 03:45,
№14 04:02,
№28 04:06,
№33 03:55.
Відправлення автобусів:
№17 03:55,
№20 03:55,
№21 04:00,
№23 03:45,
№33 04:05,
№37 03:55,
№45 04:27,
№46 03:55,
№48 03:55,
№51 04:00,
№53 03:50,
№55 04:20,
№69 03:35,
№72 04:10,
№99 03:50,
№101 03:50,
№102 03:55,
№104 04:00,
№114 03:50.
Нагадаємо, що волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік. Заощаджені на феєрверках кошти волонтери пропонують переказати на допомогу армії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.