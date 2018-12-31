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Громадський транспорт Києва у новорічну ніч курсуватиме до 3-4 години ранку

Останній поїзд метро з центру відправиться близько 03:15
Громадський транспорт Києва в Новий рік курсуватиме до 3-4 ночі. Прес-служба "Київського метрополітену" повідомила, що роботу буде продовжено на три години порівняно зі звичайними днями.
Громадський транспорт Києва у новорічну ніч курсуватиме до 3-4 години ранку Фото: censor.net.ua

Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 03:15. Додатковий час роботи додається до звичайного розкладу кожній станції, графік розміщено на вході та на платформі, інформує прес-служба.

Фунікулер працюватиме цілодобово, повідомило КП "Київпастранс", а останні тролейбуси, автобуси та трамваї вирушать о 3-й або 4-й ночі залежно від маршруту.

У новорічну ніч останні відправлення тролейбусів за маршрутами:

№3 04:05,

№5 03:57,

№8 04:30,

№12 04:14,

№14 04:45,

№16 04:23,

№18 04:57,

№24 04:10,

№26 04:50,

№30 04:07,

№32 04:03,

№37 04:00,

№38 04:13,

№41 04:00,

№ 0 03:30.

Відправлення трамваїв:

№1 04:35,

№8 04:03,

№12 03:45,

№14 04:02,

№28 04:06,

№33 03:55.

Відправлення автобусів:

№17 03:55,

№20 03:55,

№21 04:00,

№23 03:45,

№33 04:05,

№37 03:55,

№45 04:27,

№46 03:55,

№48 03:55,

№51 04:00,

№53 03:50,

№55 04:20,

№69 03:35,

№72 04:10,

№99 03:50,

№101 03:50,

№102 03:55,

№104 04:00,

№114 03:50.

Нагадаємо, що волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік. Заощаджені на феєрверках кошти волонтери пропонують переказати на допомогу армії.

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31 12 2018 16:20
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