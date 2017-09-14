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Громадянам КНДР заборонили працювати в Євросоюзі

Введено абсолютну заборону на ввезення з Північної Кореї вугілля, заліза, залізної руди, морепродуктів, свинцю і свинцевої руди.
Відповідно до нової резолюції Ради Безпеки ООН Євросоюз посилив санкції щодо Північної Кореї. Громадяни КНДР відтепер не зможуть отримувати дозволи на роботу в країнах Європейського Союзу.
Громадянам КНДР заборонили працювати в Євросоюзі Фото: kgmi.com

Про це повідомила Рада ЄС у четвер, 14 вересня, передає "Німецька хвиля".

Крім того, Євросоюз вводить абсолютну заборону на ввезення з Північної Кореї вугілля, заліза, залізної руди, морепродуктів, свинцю і свинцевої руди, йдеться далі в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня Радбез ООН одноголосно схвалила нові санкції проти КНДР. Нові обмеження передбачають заборону на закупівлю північнокорейського текстилю та на постачання в країну газових конденсатів, також СБ ввів обмеження на експорт в КНДР нафти і продуктів її переробки. Нові санкції стали відповіддю на шосте ядерне випробування в КНДР, що відбулося 3 вересня.

Раніше США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна може відмовитися від своєї ядерної угоди зі світовими державами "протягом декількох годин", в разі введення Штатами нових санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

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14 09 2017 22:19
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