Громадянство країн ЄС у 2015 році отримали 19 тисяч українців
Основними одержувачами європейського громадянства в 2015 році були громадяни Марокко (86 100 осіб, з них 88% отримали громадянство Італії, Іспанії або Франції).
Далі за кількістю йдуть громадяни Албанії (48 400, 96% отримали громадянство Італії або Греції), Туреччини (35 000, 56% отримали німецьке громадянство), Індії (31 000, майже 60% отримали британське громадянство), Румунії (28 400, половина потримали італійське громадянство), Пакистану (26 300, половина отримали британське громадянство) і Алжиру (22 500, понад три чверті тепер мають французьке громадянство). Про це свідчать дані Eurostat.
Ілюстрація: Євростат
Українці посідають восьме місце у списку - 19 142 затверджених заяв про громадянство. Найбільше українців набули громадянство у Німеччині (4917), Португалії (2895) і Польщі (1957).
Марокканці, албанці, турки, індуси, румуни, пакистанці і алжирці становлять третину (33%) від загального числа осіб, які набули громадянство в одній з країн-членів ЄС в 2015 році.
Румуни (28 400 осіб) і поляки (17 800) були двома найбільшими групами громадян ЄС, які отримали громадянство в іншій країні ЄС.
Нагадаємо, 4 квітня комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув президентський законопроект щодо відповідальності за подвійне громадянство і схвалив його для розгляду у першому читанні.
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