Громадянство країн ЄС у 2015 році отримали 19 тисяч українців

Основними одержувачами європейського громадянства в 2015 році були громадяни Марокко

У 2015 році близько 840 тисяч осіб отримали громадянство однієї з держав-членів Європейського Союзу, порівняно з 890 тисяч в 2014 році і 980 тисяч в 2013 році.

Основними одержувачами європейського громадянства в 2015 році були громадяни Марокко (86 100 осіб, з них 88% отримали громадянство Італії, Іспанії або Франції).

Далі за кількістю йдуть громадяни Албанії (48 400, 96% отримали громадянство Італії або Греції), Туреччини (35 000, 56% отримали німецьке громадянство), Індії (31 000, майже 60% отримали британське громадянство), Румунії (28 400, половина потримали італійське громадянство), Пакистану (26 300, половина отримали британське громадянство) і Алжиру (22 500, понад три чверті тепер мають французьке громадянство). Про це свідчать дані Eurostat.



Ілюстрація: Євростат

Українці посідають восьме місце у списку - 19 142 затверджених заяв про громадянство. Найбільше українців набули громадянство у Німеччині (4917), Португалії (2895) і Польщі (1957). Марокканці, албанці, турки, індуси, румуни, пакистанці і алжирці становлять третину (33%) від загального числа осіб, які набули громадянство в одній з країн-членів ЄС в 2015 році. Румуни (28 400 осіб) і поляки (17 800) були двома найбільшими групами громадян ЄС, які отримали громадянство в іншій країні ЄС.

Нагадаємо, 4 квітня комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув президентський законопроект щодо відповідальності за подвійне громадянство і схвалив його для розгляду у першому читанні.