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Громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну

Британські громадяни можуть втратити право безвізового в’їзду до України після того, як 30 березня 2019 року Сполучене Королівство вийде з ЄС
Візові вимоги для всіх держав Євросоюзу скасовані ще у 2005 році указом тогочасного президента Віктора Ющенка.
Громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA

"Тоді ніхто не уявляв, що один із членів Союзу забажає з нього вийти. Історія склалася інакше. 30 березня 2019 року Сполучене Королівство перестане бути членом ЄС. А отже, цього дня "безвіз Ющенка" перестане діяти для британських громадян", - повідомляє "Європейська правда".

Щоб "безвіз" для британців продовжив діяти, президент України повинен підписати новий указ про безвізовий режим для Британії.

Велика Британія та Ірландія є двома європейськими країнами, які не запровадили безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року.

Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори, бо вважають, що Порошенко не зважиться на конфлікт та підпише новий указ про безвіз для Британії.

Нагадаємо, в Євросоюзі назвали головні загрози для безвізового режиму.

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06 06 2018 11:34
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