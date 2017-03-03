Громадянин Росії засуджений на 11 років за війну у лавах "ЛНР"
Уродженець м. Сєвєродвінськ Архангельської області у квітні 2016 року вступив до терористичної організації "ЛНР", у складі незаконних збройних формувань якої брав участь у бойових діях проти сил АТО, - повідомляють у ГПУ.
У липні-2016 росіянин разом з іншими учасниками терористичної організації (громадянином Російської Федерації та громадянином України) неподалік від населеного пункту Троїцьке Луганської області здійснив напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв на спостережний пункт Збройних Сил України. Під час бою він був поранений та затриманий, а його співучасники ліквідовані.
Зазначимо, майже 200 осіб зі списку на обмін від бойовиків не бажають повертатися до так званих "Донецької/Луганскьої народних республік" (ДНР/ЛНР).
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