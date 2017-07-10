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"Грошей вистачить на всіх!", - Гройсман про початок розрахунку зимової субсидії

В Україні розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії.
"Грошей вистачить на всіх!", - Гройсман про початок розрахунку зимової субсидії Фото: unian.ua

"В Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії. У жовтні управління соціального захисту населення автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тим, кому в травні цього року субсидію було перепризначено на новий період - 2017-2018 рр.", - написав прем'єр у Facebook.

При цьому він уточнив, що жодних документів чи довідок субсидіантам повторно подавати або приносити не потрібно.

"Заяву і Декларацію про доходи заново необхідно було подати тільки сім'ям, які: орендують приміщення; мають зміни у складі сім'ї - хто прописався або виписався за останній рік; хочуть отримати субсидію на тверде паливо", - підкреслив прем'єр.

Гройсман додав, що про фінансування на субсидії з оплати ЖКП турбуватися не варто. "Грошей вистачить на всіх!" - резюмував він.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Раніше повідомляли, що уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.
 

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07 10 2017 14:52
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