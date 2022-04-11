Гроші не пахнуть – які відомі компанії досі працюють на російському ринку

Значна частина міжнародних компаній, які мають заводи на території рф, зупинили інвестиції, але продовжують виробляти для російського ринку.

Про це пише Еспресо.

Німецька компанія Metro, яку безрезультатно закликали піти з російського ринку через напад росії на Україну, залишилась у рф і навіть запустила Академію розвитку малого та середнього бізнесу. Утім, Metro Cash & Carry не єдина мережа, яка працює на два фронти, тобто зберігає діяльність як в Україні, так і в росії.

Французька мережа продуктових супермаркетів Auchan також цілком спокійно продовжує працювати на обох ринках.

"Найголовніше для нас – зберегти наших працівників і забезпечити нашу головну місію – продовжувати годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети", – заявив гендиректор Auchan Ів Клод, додавши, що компанія діє в інтересах мирного населення. Щоправда, майже дві з половиною сотні супермаркетів у росії сплачують мільйони рублів податків, за які купують зброю, але то вже деталі.

Залишилась у росії також французька мережа гіпермаркетів Leroy Merlin. Однак через те, що багато виробників відмовились постачати товари на російський ринок, у компанії виникли труднощі з товаром. Тож споживачі скаржаться на спорожнілі полиці гіпермаркетів, а компанія шукає нових постачальників – як із рф, так і з "дружніх" країн.

Не наважились покинути прибутковий ринок і такі гіганти як Colgate-Palmolive та Procter & Gamble Co. Обидві компанії суттєво скоротили присутність у рф, перестали інвестувати у розвиток та витрачати кошти на рекламу, але при цьому зберегли виробництво продуктів "необхідних для повсякденного життя".

Компанія Nestlé попри критику також вирішила залишитись, заявивши, що її діяльність у росії буде зосереджена "на забезпеченні основними харчовими продуктами, такими як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку". Nestlé припинила фінансувати рекламу у рф та призупинила всі капіталовкладення, але її фабрики продовжують працювати для внутрішнього ринку.

Схожої політики дотримується відома італійська кондитерська компанія Ferrero. Вони перестали рекламувати Nutela, Raffaello та Kinder Surprise, але при цьому завод Ferrero у рф продовжує працювати.

Чимало брендів, які ще навесні заявили про вихід з російського ринку, насправді продовжували працювати через франчайзерів. Зокрема, американська мережа Gap ще у березні обіцяла покинути рф. При цьому, за даними Reuters, з 11 березня по 16 червня поставила в росію одягу на 5,2 млн доларів. Однак після скандалу таки вирішила закрити магазини.

Схожа ситуація з німецькою компанією Henkel (побутова хімія та будматеріали) – вони чітко заявили про вихід з ринку і начебто шукають покупця на активи, але підприємства продовжують працювати.