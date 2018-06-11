Гроші за організацію замаху на Гандзюк передав помічник депутата від БПП, - ЗМІ

Організатор замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада, отримав гроші для передачі виконавцям від Ігоря Павловського - помічника народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.

Про це повідомив Telegram-канал The Newsroom, який ведуть журналістки Тетяна Ніколаєнко і Оксана Денисова, з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що слідство підозрює Павловського в передачі грошей ймовірному організатору нападу на Гандзюк Сергію Торбіну, але поки він не є офіційним підозрюваним.

"Ігор Павловський - помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука, згідно з відкритими даними - заступник громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію створено навесні 2018 року у Новій Каховці, до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. Інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука", - йдеться у повідомленні.

За даними The Newsroom, депутат Паламарчук є "смотрящим" Президента Петра Порошенка на Херсонщині, якого місцева громада неодноразово звинувачувала в корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

У коментарі "Громадському" Паламарчук спростував цю інформацію.

"Це брудна брехлива маніпуляція, яка не відповідає дійсності. Це все одно, що я вбив Кеннеді, який я "смотрящій"? я 30 років пропрацював в правоохоронних органах. В мене дійсно є такий помічник Ігор Павловський, він живе в Херсоні. Але до чого тут я? Якщо є така інформація, то хай його затримують. Але до чого тут я?", — сказав депутат.



Микола Паламарчук

Він також додав, що спілкувався з Павловським на цю тему.

"Я з ним спілкувався, я йому сказав, якщо ти маєш до цього відношення, то йди в правоохоронні органи. В нього піднявся тиск, його забрала швидка. В мене 30 помічників, я можу знати всіх помічників, я можу знати, з ким він зустрічався і кому перейшов дорогу?", - розповів Паламарчук.

Депутат наголосив, що підтримує створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування убивства Гандзюк.

Зазначимо, що Ігор Павловський був помічником депутатів Віталя Барвіненка ("Блок Юлії Тимошенко", 6 скликання), Юрія Самойленка ("Партія регіонів", 7 скликання) та Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.