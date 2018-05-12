Гроші знято, а квитків так і не побачив: на вокзалі в Києві колапс через збої системи
Люди намагаються або придбати квитки на потяги, або ж вирішити питання із отриманням вже оплачених через інтернет проїзних документів, повідомляє "Укрінформ".
Зокрема, пасажири скаржаться, що їхні викуплені квитки за деякий час знову з’являлися в онлайн-продажу.
"Учора купував квитки на сайті Укрзалізниці, оплатив, прийшла смска з банку, що гроші знято, але самих квитків так і не побачив. Знову заходжу на сайт Укрзалізниці й бачу, що ті квитки, які кілька хвилин тому бронював і купував, значаться як вільні. Ще раз викуповую їх, на цей раз квитки надійшли на пошту. Виходить, що гроші у першому разі "в трубу"?!", - розповів один із таких пасажирів, Дмитро.
Інша пасажирка також зазначила, що оплатила квитки, і банк, за її даними, підтвердив цю транзакцію, але квитки не надійшли, а вже за кілька хвилин оплачені нею місця в потязі були виставлені як вільні.
Водночас "Укрзалізниця" на своєму офіційному сайті повідомила, що збільшила у середу тривалість роботи квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський до 22:00.
"В такому режимі на столичному вокзалі працюватиме загалом 31 каса. Це зроблено для зручності пасажирів та створення додаткової можливості придбання проїзних документів на період зимових свят", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що "Укрзалізниця" й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту на послугу з боку пасажирів.
Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.
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