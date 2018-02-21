Гройсман - Насалику: Беріть мітлу і вимітайте "смотрящих" із держшахт

Гройсман каже, що це не нормально, коли уряд щорічно виділяє мільярди на вугільну галузь, а ситуація не змінюється

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика "вимести мітлою смотрящих" із державних вугледобувних підприємств.

"У приватному видобутку вже все нормально. А в державному - ні. Чому? Тому, що паразитують "смотрящі". Тож ми займатимемося тим, щоб знайти фінанси і допомогти. А ви з іншого боку - беріть мітлу і вимітайте "смотрящих". І все стане на свої місця. Я дуже прошу, Ігорю Степановичу, вирахувати і припинити. Скільки б ми не наповнювали чашу, якщо вона не буде герметичною - то з неї щось завжди буде пропадати", - заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду в середу, інформує "Цензор.НЕТ".

Раніше журналісти-розслідувачі із видання "Наші гроші" з'ясували, що пласти українських вугільних шахт, "отримані" у 2012 році оточенням Януковича, не повернулись державі, а потрапили у власність до фаворита нової влади.

Цим фаворитом виявився новий "вугільний смотрящий" - бізнесмен Віталій Кропачов. Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй "Місце збагачення".

Нагадаємо, що у 2017 році Україна імпортувала (переважно з Росії) 19,8 млн тонн вугілля на $2,7 млрд.