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Гройсман - Насалику: Беріть мітлу і вимітайте "смотрящих" із держшахт

Гройсман каже, що це не нормально, коли уряд щорічно виділяє мільярди на вугільну галузь, а ситуація не змінюється
Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика "вимести мітлою смотрящих" із державних вугледобувних підприємств.
Гройсман - Насалику: Беріть мітлу і вимітайте "смотрящих" із держшахт Фото: соцмережі

"У приватному видобутку вже все нормально. А в державному - ні. Чому? Тому, що паразитують "смотрящі". Тож ми займатимемося тим, щоб знайти фінанси і допомогти. А ви з іншого боку - беріть мітлу і вимітайте "смотрящих". І все стане на свої місця. Я дуже прошу, Ігорю Степановичу, вирахувати і припинити. Скільки б ми не наповнювали чашу, якщо вона не буде герметичною - то з неї щось завжди буде пропадати", - заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду в середу, інформує "Цензор.НЕТ".

Раніше журналісти-розслідувачі із видання "Наші гроші" з'ясували, що пласти українських вугільних шахт, "отримані" у 2012 році оточенням Януковича, не повернулись державі, а потрапили у власність до фаворита нової влади.

Цим фаворитом виявився новий "вугільний смотрящий" - бізнесмен Віталій Кропачов. Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй "Місце збагачення".

Нагадаємо, що у 2017 році Україна імпортувала (переважно з Росії) 19,8 млн тонн вугілля на $2,7 млрд.

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21 02 2018 16:15
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