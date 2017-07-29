CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про початок реалізації проекту будівництва дороги Львів – Тернопіль – Вінниця – Одеса – Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та українськими чорноморськими портами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман анонсував будівництво траси Львів – Миколаїв
Перші 800 мільйонів гривень для реалізації проекту, за словами прем'єра, вже закладені до бюджету
Фото: unian.ua
"Ми розпочинаємо нові проекти. Один з них – оновлена дорога Львів – Тернопіль – Вінниця – Одеса – Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії і нашими Чорного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", – повідомив прем'єр.
За його словами, у нещодавно прийнятих змінах до бюджету закладені перші 800 млн грн на реалізацію цього проекту.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС.
Виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що вартість будівництва одного кілометра автобану в ЄС в середньому становить близько €10 млн.
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