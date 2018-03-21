Гройсман анонсував наймасштабніший ремонт доріг з часів незалежності України
"У цьому році роботи будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності", - оголосив він на засіданні Кабінету міністрів у середу.
Як повідомляє агентство "Українські новини", на цьому засіданні було ухвалено державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Її метою є створення сучасної мережі доріг, що дозволить покращити якість і збільшити обсяг вантажних і пасажирських перевезень, розширити транзитний потенціал і покращити інвестиційний клімат в країні.
Програма передбачає відновлення і розвиток мережі доріг державного значення та мостів за принципом із заходу на схід, поетапне впровадження довгострокових контрактів (5-7 років) на експлуатаційне утримання доріг, завершення об'єктів незакінченого будівництва високого ступеня готовності.
Очікується, що реалізація програми дозволить покращити стан 5,936 тис. км доріг за основними маршрутами і побудувати і реконструювати ще 756,61 км доріг за рахунок міжнародних організацій та концесій. Орієнтовний обсяг необхідних коштів для реалізації програми - 298,349 млрд гривень, в тому числі 178,111 млрд гривень - кошти державного бюджету.
Планується, що будівництво нових доріг і реконструкція існуючих буде проходити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та інвесторів, а ремонт і експлуатаційне утримання - за рахунок коштів держбюджету.
Глава "Укравтодору" Славомир Новак, виступаючи з доповіддю перед членами уряду, визнав, що відремонтувати всі дороги відразу неможливо. Досягти результату можливо тільки за умови європейської системи управління, гарантованого фінансування і чіткої програми розвитку.
"З незрозумілих причин в країні з 2005 року майже нічого не ремонтували - винятком були роки підготовки до Євро-2012. Відсутність сучасних технічних стандартів і невідповідність сучасним параметрам навантаження фактично зруйнували мережу доріг. Для відновлення доріг потрібні час і кошти", - визнав Новак.
Нагадаємо, що раніше Новак розповів, що Кабінет міністрів України затвердив 5 програм ремонту та будівництва доріг на 2018 рік.
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