Гройсман анонсував наймасштабніший ремонт доріг з часів незалежності України

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що такого масштабного ремонту доріг, який запланований на 2018 рік, ще не було за часів незалежності.

"У цьому році роботи будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності", - оголосив він на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Як повідомляє агентство "Українські новини", на цьому засіданні було ухвалено державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Її метою є створення сучасної мережі доріг, що дозволить покращити якість і збільшити обсяг вантажних і пасажирських перевезень, розширити транзитний потенціал і покращити інвестиційний клімат в країні.

Програма передбачає відновлення і розвиток мережі доріг державного значення та мостів за принципом із заходу на схід, поетапне впровадження довгострокових контрактів (5-7 років) на експлуатаційне утримання доріг, завершення об'єктів незакінченого будівництва високого ступеня готовності.

Очікується, що реалізація програми дозволить покращити стан 5,936 тис. км доріг за основними маршрутами і побудувати і реконструювати ще 756,61 км доріг за рахунок міжнародних організацій та концесій. Орієнтовний обсяг необхідних коштів для реалізації програми - 298,349 млрд гривень, в тому числі 178,111 млрд гривень - кошти державного бюджету.

Планується, що будівництво нових доріг і реконструкція існуючих буде проходити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та інвесторів, а ремонт і експлуатаційне утримання - за рахунок коштів держбюджету.

Глава "Укравтодору" Славомир Новак, виступаючи з доповіддю перед членами уряду, визнав, що відремонтувати всі дороги відразу неможливо. Досягти результату можливо тільки за умови європейської системи управління, гарантованого фінансування і чіткої програми розвитку.

"З незрозумілих причин в країні з 2005 року майже нічого не ремонтували - винятком були роки підготовки до Євро-2012. Відсутність сучасних технічних стандартів і невідповідність сучасним параметрам навантаження фактично зруйнували мережу доріг. Для відновлення доріг потрібні час і кошти", - визнав Новак.

Нагадаємо, що раніше Новак розповів, що Кабінет міністрів України затвердив 5 програм ремонту та будівництва доріг на 2018 рік.