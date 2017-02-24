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Гройсман анонсував нову хвилю децентралізації

На думку прем'єра, дивіденди від децентралізації мають отримати українці, а не політичні партії
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очікує нового етапу розвитку децентралізації в Україні.
Гройсман анонсував нову хвилю децентралізації Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

"На моє глибоке переконання настав новий етап, ми маємо дати чергову хвилю розвитку цієї реформи. Нам з вами треба провести секторальні реформи... Ми маємо не гратися в політику", - зазначив він під час виступу на конференції "Від освіти об'єднаних територіальних громад – до розумного зростання", інформує "112.ua"

При цьому Гройсман підкреслив, що дуже важливо сьогодні не політизувати процес децентралізації. "Дивіденди від цієї реформи мають отримати українці, а не політичні партії, які іноді блокують прийняття рішень щодо реформи, а потім біжать на вибори цих об’єднаних громад і несуть прапори. Несіть прапори децентралізації і несіть прапори місцевого самоврядування, ефективність і результати несіть до людей вашої діяльності, і тоді ми отримаємо спільний успіх", - сказав він.

"Боровся, борюся і буду боротися за цю реформу, тому що ця реформа – це успіх для України", - наостанок додав прем'єр.

Нагадаємо, представництво Євросоюзу в Україні закликало Верховну Раду затвердити на засіданні в четвер, 19 січня, три законопроекти про децентралізацію (№4772, №5520, №2489).

 
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24 02 2017 13:38
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