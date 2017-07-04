Гройсман анонсував п'ять масштабних реформ у 2017 році
"Я хочу засвідчити, коли ми проведемо цих п’ять реформ, а я хотів би, щоб ми це зробили у 2017 році, Україна пройде рубікон неповернення в стагнаційне минуле. Ми підемо уперед, і цей рух буде дуже успішним", - сказав Гройсман на ІІІ Щорічному круглому столі міських голів, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, вкрай необхідно втілити у життя зміни в пенсійній системі, запровадити масштабний відкритий продаж державної власності, яка не має стратегічного характеру.
"Треба подолати корупцію в управлінні державними компаніями, продати їх на ринок і це означає, що там будуть інвестиції, робочі місця та новітні технології", - додав прем’єр-міністр.
Крім того, він планує цього року сформувати в Україні справжній фермерський клас, задля цього уряд запропонує таку модель, коли земля належатиме лише громадянам України.
Відбудуться суттєві зміни в сферах охорони здоров’я та освіти.
"За цими п’ятьма позиціями ми маємо напрацювання достатньо якісні та професійні", - запевнив глава уряду.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.
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