Гройсман анонсував п'ять масштабних реформ у 2017 році

Прем'єр акцентував увагу на пенсійні реформи у сферах охорони здоров’я та освіти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує вже у 2017 році провести п'ять масштабних реформ.

"Я хочу засвідчити, коли ми проведемо цих п’ять реформ, а я хотів би, щоб ми це зробили у 2017 році, Україна пройде рубікон неповернення в стагнаційне минуле. Ми підемо уперед, і цей рух буде дуже успішним", - сказав Гройсман на ІІІ Щорічному круглому столі міських голів, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, вкрай необхідно втілити у життя зміни в пенсійній системі, запровадити масштабний відкритий продаж державної власності, яка не має стратегічного характеру.

"Треба подолати корупцію в управлінні державними компаніями, продати їх на ринок і це означає, що там будуть інвестиції, робочі місця та новітні технології", - додав прем’єр-міністр.

Крім того, він планує цього року сформувати в Україні справжній фермерський клас, задля цього уряд запропонує таку модель, коли земля належатиме лише громадянам України.

Відбудуться суттєві зміни в сферах охорони здоров’я та освіти.

"За цими п’ятьма позиціями ми маємо напрацювання достатньо якісні та професійні", - запевнив глава уряду.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.