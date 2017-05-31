Гройсман до міністрів: Хто не впорався з євроінтеграцією - той слабак!
"Угода буде виконана, і тут не має бути ніякого сумніву. Питання тільки в тому, наскільки ефективно і швидко", – заявив Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 31 травня, повідомляє "Українська правда".
Водночас прем'єр наголосив на персональній відповідальності міністрів за втілення реформ, передбачених угодою.
"Питання персональної відповідальності міністра має надзвичайно важливе значення... Хто не впорався, той просто не має необхідних компетенцій виконувати це завдання. Хто не впорався з європейською інтеграцією і з планом своїх компетенцій, – той слабак! Треба собі це написати на своєму робочому кабінеті", – заявив Гройсман.
Водночас Гройсман висловив упевненість, що кожен присутній на засіданні Кабміну, здатен на серйозні досягнення.
Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
В свою чергу, Президент України Петро Порошенко переконаний, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.
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