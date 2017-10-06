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Гройсман до нардепів: того, хто не проголосує за пенсійну реформу, можна вважати зрадником

Голова уряду нагадав, що проект реформи на наступному тижні розгляне Нацрада реформ, після чого відповідний законопроект буде внесено до парламенту
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що можливе неголосування нардепів за пенсійну реформу можна розцінювати як зраду українців.
Гройсман до нардепів: того, хто не проголосує за пенсійну реформу, можна вважати зрадником Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

Голова уряду нагадав, що проект реформи на наступному тижні розгляне Нацрада реформ, після чого відповідний законопроект буде внесено до парламенту.

"Ще раз хочу підкреслити для народних депутатів, що не голосувати за цю реформу - це зрада інтересів українських громадян. Хто не голосуватиме за це рішення - той блокує процес, який дозволить з 1 жовтня підняти пенсії для 9 млн пенсіонерів. Тут немає влади і опозиції - є тільки українські громадяни, які чекають на пенсійну реформу", - написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.

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10 06 2017 14:54
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