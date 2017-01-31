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Гройсман доповів про обстановку в Авдіївці

1 лютого, відбудеться засідання уряду, під час якого також буде розглядатися питання забезпечення життєдіяльності Авдіївки
Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що станом на 19.00 вівторка ситуація в Авдіївці контрольована, і владі вдається підтримувати мінімальний рівень подачі тепла в об'єкти інфраструктури міста.
Гройсман доповів про обстановку в Авдіївці Фото:rbc.ua

Про це він сказав під час засідання оперативного штабу в Авдіївській військово-цивільній адміністрації у вівторок ввечері.

"Ми підтримуємо на мінімальному рівні параметри тепла, і у нас є надія на те, що спільними зусиллями ми зможемо ситуацію утримувати і навіть покращувати. Я не хочу вдаватися в технічні деталі, але станом на зараз ситуація в місті повністю контрольована", - сказав глава уряду,повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Гройсман зазначив, що під час наради були відпрацьовані всі альтернативні сценарії енергозабезпечення Авдіївки, для того щоб підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста.

Він повідомив, що Авдіївська міська лікарня вже перебуває на альтернативному енергозабезпеченні, важкі хворі були евакуйовані, залишилися тільки хворі, які в разі потреби можуть продовжити лікування вдома.

"Військово-цивільна адміністрація прийняла рішення про призупинення навчального процесу, і це правильне рішення. У п'яти школах навчалися понад 1 тис. дітей. Масового відтоку населення з міста немає. Я доручив, щоб відпрацювали можливість функціонування однієї школи, де б діти могли перебувати світловий день", - поінформував він.

Прем'єр підкреслив, що президент Петро Порошенко задіяв всі механізми, щоб ворог припинив обстріли міста.

"Це означає, щойно встановиться режим тиші, ми зможемо залучити всі ремонтні бригади для того, щоб максимально швидко відновити енергопостачання Авдіївки", - сказав він.

Гройсман також повідомив, що в середу, 1 лютого, відбудеться засідання уряду, під час якого також буде розглядатися питання забезпечення життєдіяльності Авдіївки.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.

Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

Бойовики не припиняють обстріл Авдіївки. Російська сторона СЦКК так і не надала письмове підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт.
 
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