Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман доручив голові Львівської ОДА розібратися з проблемою вивозу сміття

За словами Гройсмана, чиновникам треба "об'єднувати зусилля"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив проблему вивозу сміття зі Львова з головою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою.
Гройсман доручив голові Львівської ОДА розібратися з проблемою вивозу сміття Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Про це повідомив Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Домовилися, що 20 червня він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єру Геннадію Зубку доручу також попрацювати з головами ОДА та мерами інших областей", - зазначив глава уряду.

За словами Гройсмана, чиновникам треба "об'єднувати зусилля".

"Якщо Львівський міський голова не здатний вирішити проблему сміття, то львів'яни не повинні від цього страждати!" - підкреслив він.

Також у Львові зараз перебуває в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оцінить епідеміологічну ситуацію.

"Протягом цього року вже не раз мені доводилося організовувати допомогу Львову і хочу і сьогодні запевнити, що львів'ян наодинці з цією ситуацією не залишимо", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.

Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Сьогодні, 19 червня лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (1) +

Додати коментар
  • Петро Дніпрянський20 червня 2017 10:00
    Гройсману тоже би не завадило поголодати , а то розїв харю. Відповісти
20 06 2017 07:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.