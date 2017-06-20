Гройсман доручив голові Львівської ОДА розібратися з проблемою вивозу сміття
Про це повідомив Гройсман на своїй сторінці в Facebook.
"Домовилися, що 20 червня він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єру Геннадію Зубку доручу також попрацювати з головами ОДА та мерами інших областей", - зазначив глава уряду.
За словами Гройсмана, чиновникам треба "об'єднувати зусилля".
"Якщо Львівський міський голова не здатний вирішити проблему сміття, то львів'яни не повинні від цього страждати!" - підкреслив він.
Також у Львові зараз перебуває в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оцінить епідеміологічну ситуацію.
"Протягом цього року вже не раз мені доводилося організовувати допомогу Львову і хочу і сьогодні запевнити, що львів'ян наодинці з цією ситуацією не залишимо", - резюмував прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.
Керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.
Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.
Сьогодні, 19 червня лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова.
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Гройсману тоже би не завадило поголодати , а то розїв харю. Відповісти