Гройсман доручив голові Львівської ОДА розібратися з проблемою вивозу сміття

За словами Гройсмана, чиновникам треба "об'єднувати зусилля"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив проблему вивозу сміття зі Львова з головою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою.

Про це повідомив Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Домовилися, що 20 червня він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам. Віце-прем'єру Геннадію Зубку доручу також попрацювати з головами ОДА та мерами інших областей", - зазначив глава уряду.

За словами Гройсмана, чиновникам треба "об'єднувати зусилля".

"Якщо Львівський міський голова не здатний вирішити проблему сміття, то львів'яни не повинні від цього страждати!" - підкреслив він.

Також у Львові зараз перебуває в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оцінить епідеміологічну ситуацію.

"Протягом цього року вже не раз мені доводилося організовувати допомогу Львову і хочу і сьогодні запевнити, що львів'ян наодинці з цією ситуацією не залишимо", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.