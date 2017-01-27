Гройсман доручив ЛОДА передати Львову земельну ділянку для нового сміттєзвалища

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що місту Львову буде виділено ділянку для нового сміттєпереробного комплексу.

"Міська влада візьме на себе зобов'язання створити полігон за 6 місяців", - написав Гройсман у своєму Twitter.

На засіданні комісії з вирішення сміттєвої кризи у Львові мер Андрій Садовий попросив передати місту ділянку площею 12 га в Яворівському районі, повідомляє ZAXID.NET.

"Якщо була б можливість одну ділянку, площею 12 га, на території "Сірки" передати для Львова, я був би дуже вдячний. Якщо ні, то треба брати участь у конкурсі, який оголосила ЛОДА", - сказав Садовий.

У відповідь Гройсман попросив Львівську ОДА передати цю ділянку Львову.

"У мене є пропозиція зняти ділянку з конкурсу ту, яку скаже міський голова, і передати місту. Андрій Садовий повинен особисто написати лист в ЛОДА і взяти зобов'язання протягом шести місяців побудувати полігон, запустити його в експлуатацію. Якщо вам потрібен Держкомзем - завтра він буде тут і все погодить", - заявив Гройсман.

"Це біда і вона має всіх гуртувати. І має бути співучасть усіх у тому процесі. Зі свого боку можу підкреслити, що все те, що буде потрібно, погодження всіх структур - вони будуть зроблені", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.