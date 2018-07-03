Гройсман доручив Мін'юсту активізувати заходи щодо стягнення штрафу з "Газпрому"
"Позиція України в ситуації з "Газпромом" повинна бути жорсткою і послідовною. "Газпром" повинен виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу, а також виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішень українських судів. Сьогодні розмовляв про наших діях у зв'язку з цим з Міністром юстиції України Павлом Петренко", - зазначає Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.
"Газпром" напередодні офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.
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