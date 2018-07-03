Гройсман доручив Мін'юсту активізувати заходи щодо стягнення штрафу з "Газпрому"

Прем'єр зазначив, що позиція України в ситуації з "Газпромом" повинна бути жорсткою і послідовною

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення Міністерству юстиції України активізувати дії щодо стягнення штрафу з російського "Газпрому" по вердикту Стокгольмського арбітражу, а також за рішеннями українських судів.

"Позиція України в ситуації з "Газпромом" повинна бути жорсткою і послідовною. "Газпром" повинен виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу, а також виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішень українських судів. Сьогодні розмовляв про наших діях у зв'язку з цим з Міністром юстиції України Павлом Петренко", - зазначає Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.

У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.

"Газпром" напередодні офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.