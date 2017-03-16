Гройсман доручив Омеляну розпочати ремонт доріг по всій Україні

За словами прем'єра, гроші на ремонт є

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернув увагу міністра інфраструктури Володимира Омеляна на необхідність проведення ремонту доріг по всій країні.

На засіданні уряду рем'єр заявив, що можна мобілізувати близько 35 млрд грн.

"Звертаю увагу міністра на належну організацію робіт по розвалених дорогах країни. 95% доріг розвалені і не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Торік грошей було вдвічі менше", - сказав Гройсман, повідомляє "УНН".

Він зазначив, що близько 35 млрд грн коштів можна мобілізувати протягом року.

"Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належним чином, виходьте на дороги і подивіться, що там відбувається, щоб всі служби по всій країні почали працювати над цим питанням", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.