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Гройсман доручив Омеляну розпочати ремонт доріг по всій Україні

За словами прем'єра, гроші на ремонт є
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернув увагу міністра інфраструктури Володимира Омеляна на необхідність проведення ремонту доріг по всій країні.
Гройсман доручив Омеляну розпочати ремонт доріг по всій Україні Володимир Омелян. Фото: УНІАН

На засіданні уряду рем'єр заявив, що можна мобілізувати близько 35 млрд грн.

"Звертаю увагу міністра на належну організацію робіт по розвалених дорогах країни. 95% доріг розвалені і не треба мені пояснювати, що немає грошей. Гроші є. Торік грошей було вдвічі менше", - сказав Гройсман, повідомляє "УНН".

Він зазначив, що близько 35 млрд грн коштів можна мобілізувати протягом року.

"Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належним чином, виходьте на дороги і подивіться, що там відбувається, щоб всі служби по всій країні почали працювати над цим питанням", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.

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