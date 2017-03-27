Гройсман доручив перевірити після зими всі дороги на якість ремонту

Якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем

Голова уряду Володимир Гройсман дав доручення Мінінфраструктури і Укравтодору перевірити після зими стан доріг, відремонтованих минулого року

"Якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем", - заявив Гройсман у Facebook.

За його словами, якщо там, як кажуть, "асфальт зійшов разом зі снігом", то винні у цьому мають нести відповідальність.

"Традицію "робити аби як" я буду і далі ламати. Якщо не буде належної якості, то ніяких грошей ніколи не вистачить, щоб українці їздили нормальними дорогами", - пригрозив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" на розкраданні сотень мільйонів гривень.