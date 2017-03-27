ПОЛІТИКА НОВИНИГолова уряду Володимир Гройсман дав доручення Мінінфраструктури і Укравтодору перевірити після зими стан доріг, відремонтованих минулого рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман доручив перевірити після зими всі дороги на якість ремонту
Якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем
Фото: dt.ua
"Якщо роботи були проведені якісно, то на цих ділянках не має бути проблем", - заявив Гройсман у Facebook.
За його словами, якщо там, як кажуть, "асфальт зійшов разом зі снігом", то винні у цьому мають нести відповідальність.
"Традицію "робити аби як" я буду і далі ламати. Якщо не буде належної якості, то ніяких грошей ніколи не вистачить, щоб українці їздили нормальними дорогами", - пригрозив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" на розкраданні сотень мільйонів гривень.
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27 03 2017 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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