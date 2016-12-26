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У бюджеті на 2017 рік передбачається зростання, - Гройсман

Уряд переходить до виконання закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Уряд заявив, що переходить до виконання найважливішого фінансового документа країни на майбутній рік.
У бюджеті на 2017 рік передбачається зростання, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: telegraf.com.ua

Зокрема, про це Гройсман заявив у понеділок, 26 грудня, на зустрічі з Президентом Петром Порошенком, під час якої глава держави підписав закон про держбюджет на 2017 рік, інформує "Урядовий портал".

"Ми добре попрацювали, інклюзивно та знайшли правильний підхід до формування кошторису на наступний, 2017, рік. Ми вважаємо, що він буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання", – заявив Гройсман.

За словами прем'єра, у бюджеті на 2017 рік передбачається зростання економіки, а також зокрема реалізація масштабних проектів.

На думку Гройсмана, заплановані заходи для забезпечення ліками українських громадян дозволять "створити умови для того, щоб люди жили довше і менше хворіли".

"Одразу після підписання закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" уряд переходить до його виконання", – зазначає прес-служба Кабміну.

Водночас прем'єр-міністр зауважив, що Кабінет міністрів ще має ухвалити низку рішень.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Відзначимо, що Верховна Рада рано вранці в середу, 21 грудня, прийняла державний бюджет на 2017 рік (законопроект №5000).

Згодом спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий парламентом законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.

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