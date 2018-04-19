Гройсман хоче брати участь у виборах Ради із командою "відданих людей"
"Я хочу боротися за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями і кроками будуть змінювати Україну", - написав прем'єр у Twitter.
При цьому він заявив про відсутність підстав для проведення дострокових виборів в Україні цього року.
"Зараз немає підстав проведення дострокових виборів. Чи можемо за ці півтора року зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде прийнято наш закон про жорсткіше покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців", - заявив Гройсман.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже заявляв про намір брати участь у найближчих виборах до Верховної Ради.
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