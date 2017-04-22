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Гройсман хоче перемогти на парламентських виборах у 2019 році

Глава уряду вважає, що 2017-19 роки можуть стати проривними
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що політичні сили нинішньої урядової команди виграють парламентські вибори в 2019 році.
Гройсман хоче перемогти на парламентських виборах у 2019 році Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр передбачає, що забезпечити перемогу на виборах можуть "проривні" реформи, інформує "LB.ua".

"Взагалі я вважаю, що 2017-19 роки можуть стати проривними за умови схвалення не популістських, а якісних, професійних рішень. До 2019-20 років я повністю пов'язую себе з активною боротьбою за українську державу, для мене це принципово. Я ухвалив відповідне рішення і буду боротися... Можливо, і як прем'єр-міністр", - сказав Гройсман.

"Ось попрацюємо добре, виграємо в 19 році парламентські вибори і тоді зможемо претендувати на те, щоб продовжити якісні зміни в країні", - додав Гройсман.

Як відомо, нинішній уряд сформували партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і "Народний фронт". на виборах в 2014 року за "Народний фронт" проголосували 22,1% виборців, за БПП - 21,8%.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде балотуватися на пост президента в 2019 році.

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