Гройсман хоче продати 3,5 тисячі держпідприємств
Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу в Житомирі, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, державні підприємства, які не приносять користі економіці України мають бути публічно продані.
"Ми маємо 3,5 тисячі державних підприємств у країні. Це абсурд, бо ці підприємства у більшості своїй є або неефективними, або стають годівницями для корупціонерів. Моя позиція така: ті (підприємства), що не мають державного значення та важливості, мають бути публічно продані. Тому що вони жодної користі не приносять українським громадянам і українській економіці. Їхній продаж надасть можливість залучити в економіку інвестиції та пришвидшити економічне зростання", - зазначив прем’єр.
Крім того, завдяки продажу неефективних держпідприємств, Україна матиме можливість поліпшити свій економічний стан, що допоможе підняти пенсії людям похилого віку.
Нагадаємо, Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
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