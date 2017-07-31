Гройсман хоче, щоб "Жуляни" і "Бориспіль" тимчасово приймали Ryanair

Глава уряду хоче, щоб авіакомпанія також літала з інших міст України

Володимир Гройсман переконує, що найбільший європейський перевізник Ryanair може тимчасово здійснювати рейси з аеропортів "Бориспіль" або "Київ", поки в Гостомелі буде будуватися новий термінал.

"Зараз ми знайшли вихід із ситуації, я теж хочу, щоб українці літали лоукостерами. Поки буде будуватися термінал в "Гостомелі", "Бориспіль" або "Жуляни" на тимчасових умовах можуть надати Ryanair свої послуги", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтер'вю виданню "Деловая столица".

"Гостомель" має чітке завдання - створити термінал, щоб в межах півроку бути готовим приймати лоукостер. При цьому не треба забувати про регіональні аеропорти. Лоукостери повинні літати і зі Львова, і з Харкова, і з Херсона. Це дуже важливо", - додав Гройсман.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

В свою чергу, Міністерство інфраструктури України планує направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", аби позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.