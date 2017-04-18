Гройсман хоче скасувати відпустку для тих, хто всиновив новонароджених дітей з пологового

На сьогодні одноразова оплачувана відпустка надається для адаптації дитини в сім'ї

Кабінет міністрів з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана пропонує Верховній Раді скасувати відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей одразу з пологового будинку.

Про це йдеться в законопроекті №6350, зареєстрованому в Раді 12 квітня, повідомляє "Українська правда. Життя".

На сьогодні одноразова оплачувана відпустка (на 56 за одну дитину або 70 днів за двох і більше) надається для адаптації дитини в сім'ї.

Питання такої відпустки, регулюються Кодексом законів про працю України та законом "Про відпустки".

Згідно із Сімейним кодексом, дитина, покинута в пологовому будинку, може бути усиновлена після досягнення нею 2-місячного віку. Такий термін надається службам у справах дітей для проведення роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну родину.

Виходить, що норми Кодексу законів про працю, закону "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу України в частині усиновлення дітей до 2 місяців.

Раніше Кодексом законів про працю передбачалася відпустка для жінок, які усиновили дітей, тривалістю 56 або 70 календарних днів з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.

Якщо законопроект №6350 стане чинним, і жінка, і чоловік, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, матимуть змогу взяти відпустку для догляду за дитиною (дітьми). Вони надаються одному з батьків на їхній розсуд.

Із статті 17 закону "Про відпустки" вилучено пункт про те, що особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 або 70 днів.

Крім того, людина, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців від набрання законної сили рішення про всиновлення.

Зміни мають привести Кодекс законів про працю України та Закон України „Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей віком від двох місяців.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує виключити ВІЛ-інфекцію з переліку хвороб, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем.