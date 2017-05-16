Гройсман хоче залучити ізраїльські технології до реформи охорони здоров'я
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом Центру "Тева" та керівниками провідних ізраїльських компаній сфери біомедичної інженерії, повідомляє Урядовий портал.
Глава уряду наголосив, що посиленню співпраці у сфері охорони здоров’я та фармакології сприятимуть уже зроблені Кабміном кроки щодо дерегуляції фармацевтичного ринку та спрощення реєстрації медичних препаратів.
Значний поштовх також нададуть підписаний 15 травня п’ятирічний План співробітництва в галузі охорони здоров'я та медицини між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Держави Ізраїль, та зусилля уряду України зі створення інфраструктури для розвитку медичних проектів.
"Наш інтерес полягає в тому, щоб ми створили певні інфраструктурні речі на території України для того, щоб наша спільна кооперація була ефективною для обох сторін", - сказав прем’єр-міністр.
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