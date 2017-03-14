Гройсман і Ердоган домовилися про реалізацію конкретних економічних проектів
Перебуваючи в Анкарі з офіційним візитом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман домовився про активізацію економічного співробітництва і реалізацію конкретних проектів з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.
"Посилення співпраці між обома країнами в торговельно-економічній сфері є однією з ключових передумов успішного розвитку стратегічного партнерства", - зазначив глава українського уряду.
Також Гройсман додав, що підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною на взаємовигідних умовах сприятиме процесу активізації торгівлі.
"Виключно важливим є підписання оновленої Угоди про уникнення подвійного оподаткування та Угоди про взаємний захист інвестицій", - наголосив Володимир Гройсман.
Він також відзначив необхідність провести до кінця 2017 в Анкарі 11 засідання двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Окремо сторони обговорили питання співробітництва в оборонно-промисловій та авіакосмічній сферах.
Володимир Гройсман зазначив, що Україна має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може бути використано у проекті створення турецького середньомагістрального літака.
Прем'єр-міністр України закликав турецьку сторону до більш тісної взаємодії в енергетичній сфері, зокрема щодо залучення українських компаній до будівництва і модернізації газосховищ.
"У центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній сфері. Домовилися розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, в тому числі щодо налагодженню рейсів з України до туристичних центрів Анталія і Ізмір", - наголосили у прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим запевнив, що Туреччина підтримує Україну, засуджуючи анексію Криму і підтримуючи територіальну цілісність і заборонить перебувати своїм суднам на анексованій території.
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