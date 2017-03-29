Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку, - ВІДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду.

Корчак викликали для звіту про ситуацію з реєстром електронних декларацій, який не впорався з навантаженням на нього. Під час емоційного виступу глава Нацагентства кілька разів майже зривалася на крик, заявивши, що НАПКА звинувачують ні за що, так як за технічні питання реєстру відповідає Держспецзв'язку.

Під кінець її виступу Гройсман не витримав і сказав: "Ви сядьте і робіть свою роботу".

На що Корчак голосно відповіла: "Ми робимо свою роботу! А ви не бачите, ви не хочете цього бачити! І я це відповідально заявляю".

Прем'єр попросив її заспокоїтися: "Я пропоную вам там біля дзеркала стати і сама на себе кричати".

"Я вам підкреслюю, що ви робите сьогодні своєю безглуздістю і бездіяльністю. Ви самі не можете організувати свою роботу вашого сайту! І таким чином ви ставите всіх людей [яким потрібно подати декларацію] перед загрозою двох років в'язниці. І таких людей - сотні тисяч в нашій країні!", - заявила вона.

"Я свою декларацію подати не можу!", - обурився Гройсман.

Врешті-решт він порадив Корчак подати у відставку.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

Раніше, один з членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.