Гройсман і Продан призначили свого соратника керувати митницею на Волині
Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України №448 від 4 липня 2018 року підписане Володимиром Гройсманом.
Віктор Кривіцький народився у Хмельницькій області. Однак працював у податкових органах у Вінниці. З 90-х років займав керівні посади к податковій Вінницької області.
"У квітні 2016 року екс-мер Вінниці Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України, а в липні 2016-го ще один вінничанин, який також тривалий час працював у податковій, – Мирослав Продан – очолив всю Державну фіскальну службу. Тоді ж, у грудні 2016 року Віктор Кривіцький очолив Волинську митницю, якою й керував до нинішнього призначення", - інформує "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"