Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гройсман і Продан призначили свого соратника керувати митницею на Волині

За інформацією журналістів, Кривіцький займатиметься митним напрямом на новій посаді
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження Кабміну про призначення начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького тимчасовим виконувачем обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби.
Гройсман і Продан призначили свого соратника керувати митницею на Волині Віктор Кривіцький, Мирослав Продан, Володимир Гройсман. Фото: radiosvoboda.org

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України №448 від 4 липня 2018 року підписане Володимиром Гройсманом.

Віктор Кривіцький народився у Хмельницькій області. Однак працював у податкових органах у Вінниці. З 90-х років займав керівні посади к податковій Вінницької області.

"У квітні 2016 року екс-мер Вінниці Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України, а в липні 2016-го ще один вінничанин, який також тривалий час працював у податковій, – Мирослав Продан – очолив всю Державну фіскальну службу. Тоді ж, у грудні 2016 року Віктор Кривіцький очолив Волинську митницю, якою й керував до нинішнього призначення", - інформує "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2018 19:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.