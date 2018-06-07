Гройсман і Продан призначили свого соратника керувати митницею на Волині

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження Кабміну про призначення начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького тимчасовим виконувачем обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України №448 від 4 липня 2018 року підписане Володимиром Гройсманом.

Віктор Кривіцький народився у Хмельницькій області. Однак працював у податкових органах у Вінниці. З 90-х років займав керівні посади к податковій Вінницької області.

"У квітні 2016 року екс-мер Вінниці Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України, а в липні 2016-го ще один вінничанин, який також тривалий час працював у податковій, – Мирослав Продан – очолив всю Державну фіскальну службу. Тоді ж, у грудні 2016 року Віктор Кривіцький очолив Волинську митницю, якою й керував до нинішнього призначення", - інформує "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.