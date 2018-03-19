Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у "Новій пошті"
"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції, Офісу бізнес-омбудсмена, Офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах, що відбулися минулого тижня, і підготувати засідання спеціальної комісії, утвореної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу "маски-шоу-стоп", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів.
"Минулого тижня відбулася низка обшуків у представників українського бізнесу. Я хочу сказати, що буду захищати легальний, офіційний бізнес. Нам потрібно розібратися, що відбувається", - наголосив глава Уряду.
Він сказав, що треба зробити висновки по кожному випадку.
"Найближчими тижнями проведемо засідання з метою перевірки, чи використовувався тиск", - заявив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.
17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.
У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.
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